И.о. главы МИД: Иран будет использовать свое легитимное право, чтобы отомстить и наказать Израиль

Об этом заявил исполняющий обязанности главы МИД Ирана Али Багери Кани во время телефонного разговора со своим оманским коллегой Бадром Бен Хамадом Аль-Бусаиди.

Стороны обсудили события, связанные с убийством Исмаила Хании, лидера Исламского движения сопротивления (ХАМАС) сионистским режимом, и нарушение территориальной целостности Исламской Республики Иран.

"Перейдя все красные линии и осуществив открытую террористическую агрессию и нарушив территориальную целостность и национальную безопасность Исламской Республики Иран, сионистский режим столкнулся с серьезным риском для региональной стабильности и безопасности, и поэтому Иран будет использовать свое неотъемлемое и легитимное право принять контрмеры и решительно наказать сионистский режим", подчеркнул политик.

Он добавил, что в этом контексте Исламская Республика Иран призвала к внеочередному совещанию министров иностранных дел Организации исламского сотрудничества для рассмотрения этого явного террористического преступления и нарушения территориальной целостности и национальной безопасности Исламской Республики Иран.

Министр иностранных дел Султаната Оман, в свою очередь, осудил убийство главы политбюро движения ХАМАС и действия сионистского режима против территориальной целостности Исламской Республики Иран. Он подчеркнул, что Исмаил Хания стоял во главе оси сопротивления агрессии и оккупации в регионе и приложил немало усилий, чтобы остановить сионистский геноцид в секторе Газа.