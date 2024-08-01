Тунис отреагировал на убийство Хании и нападение Израиля на Ливан

«Тунис самым решительным образом осуждает зверское нападение сионистского режима на Ливан, - говорится в заявлении. - Нападение на безопасность и суверенитет Ливана никогда не приведет к затуханию призывов к справедливости и свободе, а лишь усилит сопротивление».

В продолжение заявления МИД Тунисской Республики призвало мировое сообщество выполнить свой юридический и моральный долг по сдерживанию опасной враждебной политики оккупационного режима.

«Убийство Хании является явным нарушением и посягательством на суверенитет стран», - отмечается в документе.