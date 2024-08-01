1 авг. 2024 г., 10:25
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Новости ID: 85555320
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Галибаф: Мы обязаны ответить на убийство Хании в подходящее время и месте

1 авг. 2024 г., 10:25
Новости ID: 85555320
Галибаф: Мы обязаны ответить на убийство Хании в подходящее время и месте

Тегеран, 1 августа, ИРНА – Мы обязаны ответить на это преступление в подходящее время и месте, заявил спикер парламента Ирана Мохаммад Багер Галибаф в ответ на убийство Исмаила Хании.

Сегодния утром на церемонии прощания с телом мученика Исмаила Хании в Тегеранском университете, спикер Меджлиса выразил соболезнования всей исламской умме и сторонникам свободы во всем мире в связи с мученической кончиной главы политического бюро ХАМАС.

«Такие теракты и действия не повлияют на ход нашего движения», - заявил председатель иранского парламента, назвав убийство командиров Сопротивления в Ливане и Тегеране результатом слабости сионистского режима.

В продолжение Галибаф подчеркнул, что сионистский режим заплатит высокую цену за ночное нападение на территорию Ирана.

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