Иран: мы не будем колебаться в использовании своего права на самооборону для решительного ответа

В своем письме, направленном в среду по местному времени председателю Совета Безопасности и Генеральному секретарю ООН, посол и постоянный представитель Ирана при ООН Амир Саид Иравани выразил глубокую обеспокоенность по поводу недавней террористической и агрессивной атаки израильского режима на суверенитет и территориальную целостность Исламской Республики Иран.

"В первые часы 31 июля 2024 года израильский режим совершил подлую террористическую атаку на резиденцию господина Исмаила Хании, лидера ХАМАС - признанной палестинской группировки сопротивления. Эта атака привела к убийству господина Хании и его охранника. Этот преступный акт был совершен в Тегеране, где господин Хания был официальным гостем Исламской Республики Иран, приглашенным для участия в церемонии инаугурации нового президента Ирана, господина доктора Масъуда Пезешкияна".

Посол Ирана в ООН подчеркнул: "Мы призываем Совет Безопасности ООН оперативно и решительно отреагировать на эти агрессивные действия и деструктивную деятельность израильского режима в регионе, которая представляет собой реальную угрозу для международного мира и безопасности. Авторитет и моральный авторитет Совета Безопасности зависят от его способности защищать международное право и цели и принципы Устава ООН".

Иравани подчеркнул: "Ответственность за эти действия лежит на этом террористическом режиме и его покровителях. Исламская Республика Иран не будет колебаться в использовании своего неотъемлемого права на самооборону в соответствии со статьей 51 Устава ООН для решительного и оперативного ответа".