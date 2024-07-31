Пезешкиян: Поддержка правозащитников преступлений израильского режима вызывает сожаление

Масъуд Пезешкиян сегодня днем в среду во время встречи с вице-президентом Бразилии Жеральдо Алкмином, который прибыл в Тегеран во главе делегации для участия в церемонии инаугурации 14-го президента Ирана, заявил, что Исламская Республика Иран придает большое значение укреплению отношений с Бразилией. Он пригласил бразильских экономистов посетить Иран.

В другой части своей речи Президент назвал преступный акт убийства Исмаила Хении, главы политического бюро ХАМАС, проявлением «дикости» израильского режима и его несоблюдения международных законов и соглашений.

Он добавил: "Преступный израильский режим убивает женщин и детей в Газе, бомбит школы и больницы, но самое печальное, что правозащитники поддерживают этот режим".

Жеральдо Алкмин, вице-президент Бразилии, в свою очередь, поздравил Пезешкияна с его повторным избранием президентом народа Ирана.

Жеральдо Алкмин также осудил преступный акт убийства Исмаила Хении, а также убийство женщин и детей в секторе Газа, подчеркнув солидарность правительства и народа Бразилии с палестинским народом.