31 июл. 2024 г., 17:57
Новости ID: 85554770
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journalistShahram Moumeni Noukandeh

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Багри: Иран подчеркивает свое право на адекватный ответ

31 июл. 2024 г., 17:57
Новости ID: 85554770
Багри: Иран подчеркивает свое право на адекватный ответ

Тегеран, 31 июля, ИРНА - В связи с гибелью Исмаила Хании, и.о. главы МИД Ирана в своем сообщении заявил, что Исламская Республика Иран самым решительным образом осуждает это «преступное и отвратительное» действие и подчеркивает свое право на «адекватный ответ».

Али Багери, и.о. глава МИД Ирана, в своем сообщении на своей личной странице в социальных сетях написал: "Подлый террористический акт против лидера славного сопротивления Палестины, Исмаила Хании, близкого друга генерала Хаджа Касема Сулеймани, народа и героического сопротивления Палестины, мира ислама и всех свободолюбивых людей, сделает их более решительными в их достойной борьбе против оккупации и геноцида".

Он продолжил: " Хания, как один из лидеров палестинского народа и флагман законной борьбы за право палестинцев на самоопределение, был официальным гостем народа и правительства Ирана на церемонии инаугурации избранного президента Ирана, и террористический акт, совершенный мафией, управляющей оккупированной Палестиной, является грубым нарушением принципов и норм международного права, Устава ООН и посягательством на национальную безопасность и территориальную целостность Исламской Республики Иран".

Багери подчеркнул: "Исламская Республика Иран самым решительным образом осуждает это преступное и отвратительное действие и подчеркивает свое право на адекватный ответ".

0 Persons
journalistShahram Moumeni Noukandeh

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