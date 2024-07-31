Багри: Иран подчеркивает свое право на адекватный ответ

Али Багери, и.о. глава МИД Ирана, в своем сообщении на своей личной странице в социальных сетях написал: "Подлый террористический акт против лидера славного сопротивления Палестины, Исмаила Хании, близкого друга генерала Хаджа Касема Сулеймани, народа и героического сопротивления Палестины, мира ислама и всех свободолюбивых людей, сделает их более решительными в их достойной борьбе против оккупации и геноцида".

Он продолжил: " Хания, как один из лидеров палестинского народа и флагман законной борьбы за право палестинцев на самоопределение, был официальным гостем народа и правительства Ирана на церемонии инаугурации избранного президента Ирана, и террористический акт, совершенный мафией, управляющей оккупированной Палестиной, является грубым нарушением принципов и норм международного права, Устава ООН и посягательством на национальную безопасность и территориальную целостность Исламской Республики Иран".

Багери подчеркнул: "Исламская Республика Иран самым решительным образом осуждает это преступное и отвратительное действие и подчеркивает свое право на адекватный ответ".