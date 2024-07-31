Пезшкиян: Сионисты вскоре увидят результаты своего трусливого и террористического действия.

После преступного акта, совершенного сегодня утром в среду в ходе убийства Исмаила Хании, главы политического бюро Движения исламского сопротивления Палестины, который прибыл в Тегеран для участия в церемонии приведения к присяге четырнадцатого президента Исламской Республики Иран, Масуъда Пезшкияна, президент Исламской Республики Иран, в своем послании, выразив соболезнования по поводу его гибели после многих лет джихада и борьбы, всей исламской умме, бойцам сопротивления и великому палестинскому народу, подчеркнул, что Исламская Республика Иран не будет уклоняться от защиты своей территориальной целостности, национального суверенитета, достоинства и престижа.