31 июл. 2024 г., 17:40
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journalistShahram Moumeni Noukandeh

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Пезшкиян: Сионисты вскоре увидят результаты своего трусливого и террористического действия.

31 июл. 2024 г., 17:40
??????? ID: 85554746
Пезшкиян: Сионисты вскоре увидят результаты своего трусливого и террористического действия.

Тегеран, 31 июля, ИРНА – Президент Ирана в своем послании в ответ на гибель Исмаила Хании написал, что Исламская Республика Иран не будет уклоняться от защиты своей территориальной целостности, национального суверенитета и достоинства, и сионистский режим вскоре увидит результаты своего трусливого и террористического действия.

После преступного акта, совершенного сегодня утром в среду в ходе убийства Исмаила Хании, главы политического бюро Движения исламского сопротивления Палестины, который прибыл в Тегеран для участия в церемонии приведения к присяге четырнадцатого президента Исламской Республики Иран, Масуъда Пезшкияна, президент Исламской Республики Иран, в своем послании, выразив соболезнования по поводу его гибели после многих лет джихада и борьбы, всей исламской умме, бойцам сопротивления и великому палестинскому народу, подчеркнул, что Исламская Республика Иран не будет уклоняться от защиты своей территориальной целостности, национального суверенитета, достоинства и престижа.

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journalistShahram Moumeni Noukandeh

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