"Мы полны решимости повысить уровень отношений с Россией серьезны, если мы укрепим наши отношения на основе взаимного потенциала и в целях укрепления наших возможностей, США и западные страны больше не смогут использовать санкционную войну против нас, а если и смогут, то это не сработает", - сказал он.
Пезешкиян: мы полны решимости повысить уровень отношений с Россией серьезна
31 июл. 2024 г., 15:56
??????? ID: 85554624
Тегеран, 31 июля, ИРНА - Масъуд Пезешкиян поблагодарил председателя Государственной Думы России Вячеслава Володина, который посетил Тегеран во вторник вечером для участия в церемонии инаугурации 14-го президента Исламской Республики Иран, и сказал, что Исламская Республика Иран не забыла страны, которые были друзьями и сторонниками иранского народа в трудные дни и впредь будет продолжать и развивать свои отношения с этими странами с новой силой.
??? ???????????