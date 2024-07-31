Пезешкиян: мы полны решимости повысить уровень отношений с Россией серьезна

"Мы полны решимости повысить уровень отношений с Россией серьезны, если мы укрепим наши отношения на основе взаимного потенциала и в целях укрепления наших возможностей, США и западные страны больше не смогут использовать санкционную войну против нас, а если и смогут, то это не сработает", - сказал он.