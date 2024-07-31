31 июл. 2024 г., 13:13
Новости ID: 85554365
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journalistحسن حسین زاده

В Иране объявили трехдневный общенациональный траур в связи с гибелью Хании

31 июл. 2024 г., 13:13
Новости ID: 85554365
В Иране объявили трехдневный общенациональный траур в связи с гибелью Хании

Тегеран, 31 июля, ИРНА - в связи с гибелью командира Исмаила Хании, председателя политического бюро Движения исламского сопротивления Палестины (ХАМАС), Исламская Республика Иран издала заявление, объявив трехдневный общенациональный траур.

Правительство Исламской Республики Иран, осудив террористический акт против Исмаила Хании, официального и дипломатического гостя Ирана, расценило это как еще одно очевидное свидетельство террористической сущности сионистского режима и отсутствия безопасности ни в одной точке земного шара от злодеяний этой коррумпированной и неисправимой злокачественной опухоли. 

В этом контексте и с выражением соболезнований в связи с этой большой утратой, Иран выразил солидарность с угнетенным и стойким палестинским народом и родными шахида Хании, объявив среду, четверг и пятницу с 31 июля по 2 августа общенациональным траурным периодом по всему Ирану.

1 Persons
journalistحسن حسین زاده

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