В Иране объявили трехдневный общенациональный траур в связи с гибелью Хании

Правительство Исламской Республики Иран, осудив террористический акт против Исмаила Хании, официального и дипломатического гостя Ирана, расценило это как еще одно очевидное свидетельство террористической сущности сионистского режима и отсутствия безопасности ни в одной точке земного шара от злодеяний этой коррумпированной и неисправимой злокачественной опухоли.

В этом контексте и с выражением соболезнований в связи с этой большой утратой, Иран выразил солидарность с угнетенным и стойким палестинским народом и родными шахида Хании, объявив среду, четверг и пятницу с 31 июля по 2 августа общенациональным траурным периодом по всему Ирану.