31 июл. 2024 г., 12:17
Новости ID: 85554252
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journalistحسن حسین زاده

Лидер: Мы считаем своим долгом отомстить за нашего дорогого гостя

31 июл. 2024 г., 12:17
Новости ID: 85554252
Лидер: Мы считаем своим долгом отомстить за нашего дорогого гостя

Тегеран, 31 июля, ИРНА - После гибели Исмаила Хании, председателя политического бюро ХАМАС, Аятолла Хаменеи, Верховный Лидер Исламской революции, в послании, выражая соболезнования по поводу его гибели подчеркнул, что они считают своим долгом отомстить за него, который был убит в Иране.

Текст послания Лидера Исламской революции таков: 

Во имя Аллаха, Милостивого, Милосердного! 

"Воистину, мы принадлежим Аллаху, и к Нему мы возвращаемся" (Коран, 2:156). 

O дорогой народ Ирана! 

Храбрый и выдающийся палестинский борец господин Исмаил Хания сегодня на рассвете присоединился к Аллаху, и великий фронт сопротивления оплакивает его. Преступный и террористический сионистский режим убил нашего дорогого гостя у нас дома и сделал нас опечаленными, но также создал для себя условия для жестокой кары. 

Шахид Хания годами отважно вел священную борьбу и был готов к такой гибели, отдав своих детей и близких на этом пути. Он не боялся гибели на пути Бога и спасения Божьих рабов, но в этой горькой и тяжелой трагедии, которая произошла на нашей земле, мы считаем своим долгом отомстить за него. 

Я приношу соболезнования исламской общине, фронту сопротивления, храброму и гордому палестинскому народу, и особенно семье и близким шахида Хании и одного из его спутников, который был убит вместе с ним, и молю Всевышнего Аллаха о возвышении их степеней.

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journalistحسن حسین زاده

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