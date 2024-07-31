Лидер: Мы считаем своим долгом отомстить за нашего дорогого гостя

Текст послания Лидера Исламской революции таков:

Во имя Аллаха, Милостивого, Милосердного!

"Воистину, мы принадлежим Аллаху, и к Нему мы возвращаемся" (Коран, 2:156).

O дорогой народ Ирана!

Храбрый и выдающийся палестинский борец господин Исмаил Хания сегодня на рассвете присоединился к Аллаху, и великий фронт сопротивления оплакивает его. Преступный и террористический сионистский режим убил нашего дорогого гостя у нас дома и сделал нас опечаленными, но также создал для себя условия для жестокой кары.

Шахид Хания годами отважно вел священную борьбу и был готов к такой гибели, отдав своих детей и близких на этом пути. Он не боялся гибели на пути Бога и спасения Божьих рабов, но в этой горькой и тяжелой трагедии, которая произошла на нашей земле, мы считаем своим долгом отомстить за него.

Я приношу соболезнования исламской общине, фронту сопротивления, храброму и гордому палестинскому народу, и особенно семье и близким шахида Хании и одного из его спутников, который был убит вместе с ним, и молю Всевышнего Аллаха о возвышении их степеней.