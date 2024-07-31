Глава политбюро ХАМАС Исмаил Хания убит в Тегеране

«Глава политического бюро палестинского движения Сопротивления ХАМАС Исмаил Хания и один из его телохранителей приняли мученическую смерть в результате обстрела их резиденции в Тегеране», - говорится в сообщении.

Ниже приводится полный текст заявления:

Во имя Аллаха Милостивого, Милосердного!

Воистину, мы принадлежим Аллаху, и, поистине, к Нему мы и вернемся.

Выражаем соболезнования героическому народу Палестины и исламскому умму, а также бойцам фронта Сопротивления и благородному народу Ирана в связи с тем, что сегодня утром (в среду) в Тегеране был нанесен удар по резиденции главы политического офиса Исламского сопротивления ХАМАС Исмаила Хании. В результате этого инцидента он и один из его телохранителей приняли мученическую смерть.

Причины и масштабы инцидента выясняются, результаты будут объявлены позже.