Пезешкиан в инаугурационной речи призвал к глобальному сотрудничеству

Пезешкиан приветствовал высокопоставленных лиц и представителей более чем 80 стран, приехавших в Тегеран, чтобы принять участие в церемонии его инаугурации.

«Миру необходимо воспользоваться этой беспрецедентной возможностью для решения региональных и глобальных проблем посредством сотрудничества могущественного, миролюбивого и достойного Ирана», — сказал президент.

Он выразил свою приверженность защите достоинства и интересов Ирана на международной арене при поддержке иранского народа и Верховного лидера, одновременно пытаясь добиться консенсуса между всеми политическими фракциями внутри страны.

В центре своей внешней политики президент выделил три ключевых принципа: достоинство, мудрость и целесообразность.

Он пообещал, что конструктивное взаимодействие с миром станет краеугольным камнем подхода его правительства к международным делам.

Пезешкиан также подчеркнул необходимость создания региона, свободного от влияния экстремистов, заявив, что страны региона не должны позволять нескольким радикальным голосам искажать информацию о почти двух миллиардах свободомыслящих мусульман.

«Ислам – это религия мира», – сказал он.

Кроме того, он выразил сильное стремление к миру, в котором палестинский народ будет освобожден от оккупации и угнетения – миру, в котором «ни одна мечта палестинского ребенка не будет погребена под обломками их домов».

На внутреннем фронте Пезешкиан изложил цели своей администрации, пообещав сделать приоритетом устойчивое развитие, экономическую мощь и повышение уровня жизни иранского народа.