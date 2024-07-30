30 июл. 2024 г., 16:58
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Сопротивление палестинцев приведет к окончательной победе, заявил Пезешкиан

30 июл. 2024 г., 16:58
??????? ID: 85553423
Сопротивление палестинцев приведет к окончательной победе, заявил Пезешкиан

Тегеран, 30 июля. ИРНА — Президент Ирана Масуд Пезешкиан выразил непоколебимую поддержку палестинского народа и его дела, заявив, что он уверен, что сопротивление палестинцев израильской оккупации приведет к «окончательной победе».

Пезешкиан сделал это заявление на встрече во вторник с главой ХАМАС Исмаилом Ханией, который находится в Тегеране для участия в церемонии своей инаугурации.

Пезешкиан подчеркнул историческую приверженность иранского народа делу свободы Палестины, которое, по его словам, возникло еще до Исламской революции.

"Жестокие преступления, совершенные сионистами, независимо от религии и секты, вызывают отвращение у всех свободных людей", - сказал он.

Он подчеркнул, что мужественное сопротивление палестинского народа и боевиков является источником гордости и чести, выразив уверенность, что эта борьба в конечном итоге приведет к освобождению палестинской территории и падению израильского режима.

В ответ Хания поздравил Пезешкиана с завоеванием доверия иранских избирателей и выразил благодарность за поддержку прав палестинцев.

Он охарактеризовал палестинское сопротивление как линию фронта борьбы против глобальной гегемонии, подчеркнув важность стратегии Ирана по поддержке фронта сопротивления израильскому режиму и его союзникам.

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