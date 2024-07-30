Иран расценивает Зангезурский коридор во вред Армении

«Сотрудничество между двумя странами будет интенсивно продолжаться на основе установленных интересов без учета политики других», - сказал его светлость аятолла Хаменеи.

Поблагодарив премьер-министра Армении Николу Пашиняна за участие в церемонии инаугурации президента Ирана господина Пезешкийана, а также за участие в похоронах мученика Раиси, его светлость аятолла Хаменеи подчеркнул сохранение территориальной целостности Армении.

Лидер Исламской революции подчеркнул, что чужеземцы не должны вводить ограничения в отношении взаимоотношений государств со своими соседями и пояснил: «Безопасность и целесообразность государств обеспечивается за счет их опоры на себя и своих соседей, а действия некоторых стран, которые приходят издалека и вмешиваются во внутренние дела стран, обернутся против этих стран».

Аятолла Хаменеи отметил также хорошее отношение к иранским армянам внутри страны и пояснил: «Иранские армяне во времена Священной обороны сыграли большую роль, и я лично побывал в домах многих армян».

Его светлость аятолла Хаменеи назвал уважение его светлости Иисуса (мир ему!) среди мусульман однозначным и бесспорным, и добавил: «Мы осуждаем кощунство, совершаемые в отношении великих божественных мужей, в том числе его светлости Иисуса (да будет мир с ним!)».

Премьер-министр Армении Никол Пашинян в свою очередь выразил удовлетворение ширящимся отношением между двумя странами, и признал состоявшиеся переговоры с новым президентом Ирана Масудом Пезешкийаном конструктивными и позитивными.

«Армения не раз заявляла, что не признает на территории своей страны никакого внерегионального маршрута», - подчеркнул Н. Пашинян.

Охарактеризовав отношения двух стран стратегическими, премьер-министр Армении выразил удовлетворение расширением и разнообразием отношений между двумя странами и признал важным их продолжение.