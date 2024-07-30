Верховный лидер: сегодня выше всех развевается знамя Ислама в руках народа Палестины и жителей Газы

Глава политбюро ХАМАС Исмаил Хания и глава «Исламского джихада» Зияд ан-Нахаля и сопровождающие их делегации сегодня утром встретились с великим лидером Исламской революции его светлостью аятоллой Хаменеи и обсудили насущные вопросы.

«Сегодня выше всех развевается знамя Ислама в руках народа Палестины и жителей Газы, и благодаря этому Сопротивлению как никогда ранее подготовилась почва распространения Ислама», - подчеркнул великий лидер Исламской революции.

«Одна из постоянных забот исламских мыслителей связана с тем, каким образом следует распространять Ислам, а также предоставлением модели исламского общества, - сказал его светлость аятолла Хаменеи. – Ширящееся обращение в Ислам на данном отрезке времени свидетельствует о величии стойкости народа Палестины и жителей Газы».

«Главный фактор величия и великолепия Сопротивления – жители Газы и жители западного берега. Мы надеемся, что благая весть от Бога и божественная помощь и поддержка распространятся на народ Палестины и силы Сопротивления», - подчеркнул аятолла Хаменеи.

Глава политбюро ХАМАС Исмаил Хания в свою очередь, поздравив с избранием нового президента Ирана и признав проведение недавних президентских выборов в Иране примером народовластия, основанного на исламском мышлении, указал на свою встречу с новым президентом Ирана господином Масудом Пезешкийаном.

«В ходе этой встречи мы вновь были свидетелями прочной и хорошей позиции Исламской Республики Иран в отношении вопроса Палестины и действий Сопротивления, и почувствовали гордость в связи с такой позицией», - сказал Исмаил Хания.

Глава политбюро ХАМАС рассказал также о положении дел и политической обстановке в Газе и на западном берегу, и сказал: «Вчера был 300 день войны в Газе. В настоящее время мы приблизились к чувствительному и историческому моменту, когда народ Палестины и силы Сопротивления должны доказать свое преимущество и победу».

Генеральный секретарь палестинского движения «Исламский джихад» Зияд ан-Нахаля также на этой встрече, поздравив с избранием нового президента господина Пезешкийана, высоко оценил его позицию в отношении Палестины и Сопротивления.

«Совместное участие лидеров Сопротивления ХАМАС и "Исламского джихада" на сегодняшней встрече является признаком единства сил Сопротивления в Палестине и благодаря этому единству координация действий и сотрудничество фронта Сопротивления в регионе находятся в самом лучшем состоянии», - подытожил Зияд Ан-Нахаля.