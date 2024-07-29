Высокопоставленная делегация ХАМАС во главе с Исмаилом Ханией совершит визит в Иран

Согласно сообщению палестинских СМИ, осведомленный источник из Исламского движения сопротивления ХАМАС заявил, что Исмаил Хания, председатель политического бюро этого движения, возглавляет высокопоставленную делегацию, которая посещает Иран и примет участие в церемонии инаугурации избранного президента Масъуда Пезшкияна.

Алаиддин Борударди, член комиссии по национальной безопасности и внешней политике Меджлиса (парламента), сообщил, что в церемонии инаугурации президента Ирана присутствуют делегации из 80 стран, в том числе 11 спикеров парламентов, 4 вице-президента, 4 премьер-министра и 2 президента.

Церемония инаугурации Пезшкиана в качестве девятого президента Исламской Республики Иран состоится во вторник, 30 июля, в 16:00 по местному времени в парламенте.