29 июл. 2024 г., 20:07
Новости ID: 85552261
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journalistShahram Moumeni Noukandeh

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Высокопоставленная делегация ХАМАС во главе с Исмаилом Ханией совершит визит в Иран

29 июл. 2024 г., 20:07
Новости ID: 85552261
Высокопоставленная делегация ХАМАС во главе с Исмаилом Ханией совершит визит в Иран

Тегеран, 29 июля, ИРНА - Высокопоставленная делегация ХАМАС во главе с Исмаилом Ханией, председателем политического бюро этого движения, посещает Иран, чтобы принять участие в церемонии инаугурации Масъуда Пезшкияна, нового президента страны.

Согласно сообщению палестинских СМИ, осведомленный источник из Исламского движения сопротивления ХАМАС заявил, что Исмаил Хания, председатель политического бюро этого движения, возглавляет высокопоставленную делегацию, которая посещает Иран и примет участие в церемонии инаугурации избранного президента Масъуда Пезшкияна.

Алаиддин Борударди, член комиссии по национальной безопасности и внешней политике Меджлиса (парламента), сообщил, что в церемонии инаугурации президента Ирана присутствуют делегации из 80 стран, в том числе 11 спикеров парламентов, 4 вице-президента, 4 премьер-министра и 2 президента.

Церемония инаугурации Пезшкиана в качестве девятого президента Исламской Республики Иран состоится во вторник, 30 июля, в 16:00 по местному времени в парламенте.

1 Persons
journalistShahram Moumeni Noukandeh

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