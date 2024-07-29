29 июл. 2024 г., 18:18
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journalistShahram Moumeni Noukandeh

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Лагерь "Аль-Багдади" сионистского режима находится под огнем "Хезболла"

29 июл. 2024 г., 18:18
??????? ID: 85552242
Лагерь "Аль-Багдади" сионистского режима находится под огнем "Хезболла"

Тегеран, 29 июля, ИРНА - Ливанское движение "Хезболла" сегодня в понедельник сообщило о ракетной атаке на базу "Аль-Багдади" сионистского режима в качестве ответной меры.

"Хезболла" заявила в своем заявлении, что ее бойцы обстреляли ракетами базу Аль-Багдади на севере Израиля в знак поддержки палестинского народа в секторе Газа и в ответ на агрессию и терроризм, совершенные сионистским врагом в поселении Шукра.

С другой стороны, СМИ сионистского режима сообщили о взрыве в районе Кирьят-Шмона на севере оккупированной Палестины в результате беспилотной атаки.

Согласно этим сообщениям, пожарные команды также пытаются потушить четыре пожара на высотах "Рамим" на перекрестке "Гума" в результате ракетных ударов из Ливана.

Эти атаки последовали за тем, как армия сионистского режима сегодня в ходе беспилотной атаки на автомобиль на соединительной дороге между районами Мис-аль-Джабаль и Шукра на юге Ливана ранила двух человек.

0 Persons
journalistShahram Moumeni Noukandeh

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