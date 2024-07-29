29 июл. 2024 г., 16:09
Новости ID: 85552189
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journalistShahram Moumeni Noukandeh

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Полеты в аэропорту имама проводятся по расписанию в день инаугурации

29 июл. 2024 г., 16:09
Новости ID: 85552189
Полеты в аэропорту имама проводятся по расписанию в день инаугурации

Тегеран, 29 июля, ИРНА - Заместитель директора аэропорта имама Хомейни сказал, что никаких изменений в расписании полетов аэропорта имама в день инаугурации не произошло, и полеты в этот день проводятся по плану.

Мохаммадреза Фарди заявил, что никаких изменений в расписании полетов 30 июля в аэропорту Имама Хомейни во время церемонии инаугурации не произошло, и все полеты выполняются согласно расписанию.

0 Persons
journalistShahram Moumeni Noukandeh

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