Полеты в аэропорту имама проводятся по расписанию в день инаугурации

Тегеран, 29 июля, ИРНА - Заместитель директора аэропорта имама Хомейни сказал, что никаких изменений в расписании полетов аэропорта имама в день инаугурации не произошло, и полеты в этот день проводятся по плану.

Мохаммадреза Фарди заявил, что никаких изменений в расписании полетов 30 июля в аэропорту Имама Хомейни во время церемонии инаугурации не произошло, и все полеты выполняются согласно расписанию.