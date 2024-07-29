Делегации 80 стран присутствуют на церемонии инаугурации президента

Алаиддин Борудждрди в понедельник рассказал о деталях церемонии инаугурации девятого президента Исламской Республики Иран Масъуда Пезешкияна и отметил: «в международной практике принято приглашать президентов, спикеров парламентов и других должностных лиц различных стран для участия в церемонии инаугурации».

Соответственно, на церемонии инаугурации присутствуют делегации 80 стран, в том числе 11 председателей парламентов, 4 вице-спикера, 4 премьер-министра и 2 президента, а также специальные представители, министры и заместители министров стран.

Он отметил, что присутствие должностных лиц других стран на церемонии инаугурации не является обязательным, а является лишь проявлением уважения к стране.

Он добавил, что в оставшееся до церемонии инаугурации, которая состоится завтра вечером, эти должностные лица встретятся с иранскими официальными лицами.

Согласно статье 121 Конституции, церемония инаугурации или принесение присяги президента должна проводиться на открытом заседании парламента в присутствии председателя судебной власти и членов Совета стражей.