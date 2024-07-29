Иран и Куба обсудили развитие двусторонних отношений

На этой встрече, приветствуя присутствие высокопоставленной делегации Кубы на церемонии приведения к присяге нового президента Ирана, Али Багери подчеркнул огромный потенциал двустороннего и многостороннего сотрудничества между Ираном и Кубой, особенно в развитии экономических отношений в соответствии с политическими отношениями.

Он охарактеризовал две страны - Иран и Кубу - как страны с независимой политикой, которые должны сотрудничать в борьбе с глобальными угрозами и искать новые механизмы и процедуры для укрепления отношений путем применения более активного подхода.

Он добавил, что необходимо продолжать укреплять сотрудничество, создавая новые возможности для противостояния угрозам одностороннего подхода и решения предстоящих международных проблем.

Коснувшись ситуации в Газе и продолжения преступлений, совершаемых сионистским режимом против палестинского народа, он подчеркнул, что продолжение, активизация и расширение масштабов этих преступлений представляет угрозу миру и безопасности региона и всего мира.

Он добавил, что страны несут ответственность за принятие более серьезных мер по предотвращению этих преступлений.

Багери подтвердил позицию Кубы в отношении событий в Палестине, подчеркнув необходимость продолжения консультаций, направленных на прекращение преступлений и геноцида сионистского режима.

Он также подчеркнул важность проведения заседания совместной комиссии двух стран во второй половине текущего года.

Элио Родригес Пердомо, со своей стороны, объявил о присутствии премьер-министра этой страны на церемонии приведения к присяге нового президента Ирана, посчитав это знаком заинтересованности и усилий его страны в развитии отношений между Гаваной и Тегераном.