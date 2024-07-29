29 июл. 2024 г., 12:33
Journalist ID: 5621
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Палестинские пленные в израильских тюрьмах содержатся в ужасных условиях

29 июл. 2024 г., 12:33
??????? ID: 85551871
Палестинские пленные в израильских тюрьмах содержатся в ужасных условиях

Тегеран, 29 июля, ИРНА – Палестинская комиссия по делам заключенных в заявлении сообщила об ужасных условиях содержания палестинских заложников в тюрьмах сионистского режима.

Прискорбные условия в израильских тюрьмах привели к самоубийству ряда пленных.

«Условия в тюрьме "Офер" недалеко от Рамаллы на Западном берегу настолько ужасны, что, по меньшей мере, семь палестинских заключенных покончили жизнь самоубийством из-за невыносимых условий содержания в этой тюрьме», - отмечается в заявлении.

Палестинская комиссия по делам заключенных добавила, что эти самоубийства произошли из-за плохих условий содержания в тюрьме, грубость тюремщиков, недоедания и пренебрежения здоровьем и лечением заключенных.

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