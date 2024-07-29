Палестинские пленные в израильских тюрьмах содержатся в ужасных условиях

Прискорбные условия в израильских тюрьмах привели к самоубийству ряда пленных.

«Условия в тюрьме "Офер" недалеко от Рамаллы на Западном берегу настолько ужасны, что, по меньшей мере, семь палестинских заключенных покончили жизнь самоубийством из-за невыносимых условий содержания в этой тюрьме», - отмечается в заявлении.

Палестинская комиссия по делам заключенных добавила, что эти самоубийства произошли из-за плохих условий содержания в тюрьме, грубость тюремщиков, недоедания и пренебрежения здоровьем и лечением заключенных.