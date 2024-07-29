В Кремле сообщили о подготовке встречи Путина с новым президентом Ирана

«У иранской стороны уже есть действующее приглашение, и мы надеемся, что новый президент приедет на саммит. Мы будем рады его видеть, и президент [Владимир] Путин готовится к предстоящему контакту», - заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

По данным издания, президент РФ 8 июля в телефонном разговоре поздравил своего иранского коллегу с победой на выборах.

Пезешкиян также в ходе беседы с российским лидером заявил о готовности подписать договор о всеобъемлющем сотрудничестве между Москвой и Тегераном на полях саммита БРИКС, который пройдет 22-24 октября в Казани.