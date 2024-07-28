"За смерть маленьких детей Насралла должен поплатиться жизнью. Весь Ливан должен заплатить высокую цену. Моя позиция по поводу дальнейших шагов известна. Глава правительства должен вернуться в Израиль немедленно, настало время действовать", написал он в Х.
Израильский министр призвал ликвидировать Насраллу
28 июл. 2024 г., 19:02
Новости ID: 85551275
Тегеран, 28 июля. ИРНА - Министр финансов Бецалель Смотрич в связи с ракетным ударом по Мадждаль-Шамсу призвал ликвидировать генсека Хезболлы Хасана Насраллы.
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