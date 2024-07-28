28 июл. 2024 г., 19:02
Journalist ID: 2177
Новости ID: 85551275
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Израильский министр призвал ликвидировать Насраллу

28 июл. 2024 г., 19:02
Новости ID: 85551275
Израильский министр призвал ликвидировать Насраллу

Тегеран, 28 июля. ИРНА - Министр финансов Бецалель Смотрич в связи с ракетным ударом по Мадждаль-Шамсу призвал ликвидировать генсека Хезболлы Хасана Насраллы. 

 "За смерть маленьких детей Насралла должен поплатиться жизнью. Весь Ливан должен заплатить высокую цену. Моя позиция по поводу дальнейших шагов известна. Глава правительства должен вернуться в Израиль немедленно, настало время действовать", написал он в Х.

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