Израильский министр призвал ликвидировать Насраллу

"За смерть маленьких детей Насралла должен поплатиться жизнью. Весь Ливан должен заплатить высокую цену. Моя позиция по поводу дальнейших шагов известна. Глава правительства должен вернуться в Израиль немедленно, настало время действовать", написал он в Х.