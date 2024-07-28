28 июл. 2024 г., 18:06
Journalist ID: 2177
Новости ID: 85551255
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В Роосии обсуждают создание платёжной системы стран-участниц БРИКС

28 июл. 2024 г., 18:06
Новости ID: 85551255
В Роосии обсуждают создание платёжной системы стран-участниц БРИКС

Тегеран, 28 июля. ИРНА -Минфин России и ЦБ обсуждают создание платёжной системы стран-участниц БРИКС. Данное заявление сделала председатель Центробанка Эльвира Набиуллина. По её словам, реализация этой идеи потребует времени.

 Мы задействуем и иные способы, другие возможности для развития расчётов, - сообщила глава регулятора.

Финансовые структуры должны подготовить соответствующий доклад, результатом проработки которого может быть платформа под названием BRICS Bridge, а также ряд иных практических инициатив.

Ранее сообщалось, что внутри БРИКС планируют создать новую систему фининститутов. Проект повысит экономическую независимость от Запада.

Экономический блок БРИКС рассматривает предложение Ирана о связывании платежных систем всех стран-членов, согласно заявлению заместителя министра иностранных дел России Андрея Руденко. Предложение направлено на увеличение финансового суверенитета стран БРИКС путем создания устойчивой к санкциям платежной инфраструктуры.

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