Лавров считает невозможным полное уничтожение ХАМАС

"Пока не видно перспектив прекращения этого кровопролития. Израиль устами премьер-министра Нетаньяху в ответ на призывы прекратить огонь отвечал, что он не остановится, пока полностью не уничтожит ХАМАС. На мой взгляд, и эту точку зрения разделяют многие мои коллеги, это нереальная задача - полностью уничтожить организацию, которая существует, у которой есть достаточно возможностей и достаточно поддержки в том числе в мусульманском мире", - сказал министр.

Лавров обратил внимание, что некоторые страны пытаются подготовить новые компромиссные предложения, предусматривающие прекращение насилия поэтапно, "учитывая, что Израиль отказывается от немедленного прекращения огня". "Работают некоторые арабские страны, Египет, Катар вместе с американцами, они и с израильтянами какие-то встречи проводят. Не очень верно, по-моему, что сами палестинцы отстранены от контактов, которые призваны в конечном итоге определить их судьбу. И в этом смысле мы будем продолжать содействовать восстановлению палестинского единства", - отметил глава МИД РФ.