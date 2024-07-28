Аятолла Хаменеи: Сионистский режим – это не правительство, а преступная банда убийц и террористов

«Слава Богу, у нас в стране есть демократия, сочетающая в себе здоровую и конкурентную обстановку», - подчеркнул аятолла Хаменеи.

В другой части своего выступления лидер Исламской революции назвал одним из приоритетов внешней политики укрепление связей со странами, которые помогали Ирану в трудных условиях.

За последние несколько лет западные страны не относились к нам хорошо; они плохо поступили с нами в вопросе санкций, нефти и пр., добавил аятолла Хаменеи.

«Если они откажутся от плохого отношения к нам, будут рассматриваться в качестве приоритета. Хотя есть несколько стран, чьё враждебное поведение мы не забудем», - отметил его светлость.

Назвав вопрос Газы общим и мировым вопросом, Верховный лидер Ирана признал сионистский режим бандой преступников, убийц и террористов.

«Миру следует принять серьёзное решение в отношении происходящего в Газе», - подчеркнул лидер Исламской революции.