"Хезболла" связала инцидент на Голанских высотах с работой ПВО Израиля

Как пишет издание, администрация Байдена волнуется из-за того, что ракетный удар по Мадждаль-Шамсу приведет к полномасштабной войне между Израилем и "Хезболлой".

Американские чиновники заявили, что нападение на Мадждаль-Шамс стало той самой искрой, о которой они беспокоились и предупреждали 10 месяцев назад.

Израильские власти обвиняют "Хезболлу" в совершении нападения на город Мадждаль-Шамс.

В то время как израильские источники утверждают, что "Хезболла" нанесла ракетный удар по району Мадждал-Шамс на оккупированных Голанских высотах, в результате которого погибло несколько сионистов, ливанское движение Сопротивления в своем заявлении категорически опровергло свою причастность к этому нападению.