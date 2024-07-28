28 июл. 2024 г., 10:09
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Новости ID: 85550893
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"Хезболла" связала инцидент на Голанских высотах с работой ПВО Израиля

28 июл. 2024 г., 10:09
Новости ID: 85550893
"Хезболла" связала инцидент на Голанских высотах с работой ПВО Израиля

Тегеран, 28 июля, ИРНА – По данным портала Axios, со ссылкой на американского чиновника, ливанское движение "Хезболла" сообщило ООН, что инцидент в городе Мадждаль-Шамс на Голанских высотах произошел в результате падения израильской ракеты-перехватчика на футбольном стадионе.

Как пишет издание, администрация Байдена волнуется из-за того, что ракетный удар по Мадждаль-Шамсу приведет к полномасштабной войне между Израилем и "Хезболлой".

Американские чиновники заявили, что нападение на Мадждаль-Шамс стало той самой искрой, о которой они беспокоились и предупреждали 10 месяцев назад.

Израильские власти обвиняют "Хезболлу" в совершении нападения на город Мадждаль-Шамс.

В то время как израильские источники утверждают, что "Хезболла" нанесла ракетный удар по району Мадждал-Шамс на оккупированных Голанских высотах, в результате которого погибло несколько сионистов, ливанское движение Сопротивления в своем заявлении категорически опровергло свою причастность к этому нападению.

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