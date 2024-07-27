Источники "Хезболла" опровергли нападение на Голанские высоты

В заявлении "Хезболла" решительно опровергла "утверждения врага о нападении на Маджель-Шамс" и заявила, что "Исламское сопротивление Ливана категорически отвергает любую связь с этим инцидентом".

Ливанский сайт "Аль-Ахад", близкий к "Хезболла", также со ссылкой на осведомленные источники сообщил, что обвинение "Хезболла" в нападении на Маджель-Шамс "абсолютно неверно".

Некоторые СМИ сообщают, что возможно произошло случайное попадание ракеты системы "Железный купол" в Маджель-Шамс.