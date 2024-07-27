27 июл. 2024 г., 21:04
Новости ID: 85550647
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journalistShahram Moumeni Noukandeh

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Источники "Хезболла" опровергли нападение на Голанские высоты

27 июл. 2024 г., 21:04
Новости ID: 85550647
Источники "Хезболла" опровергли нападение на Голанские высоты

Тегеран, 27 июля, ИРНА - После того, как средства массовой информации сообщили о гибели от 8 до 10 израильтян в районе "Маджель-Шамс" на Голанских высотах, информационное агентство Reuters со ссылкой на представителя "Хезболла" сообщило, что это движение не несет ответственности за нападение на Маджель-Шамс.

В заявлении "Хезболла" решительно опровергла "утверждения врага о нападении на Маджель-Шамс" и заявила, что "Исламское сопротивление Ливана категорически отвергает любую связь с этим инцидентом".

Ливанский сайт "Аль-Ахад", близкий к "Хезболла", также со ссылкой на осведомленные источники сообщил, что обвинение "Хезболла" в нападении на Маджель-Шамс "абсолютно неверно".

Некоторые СМИ сообщают, что возможно произошло случайное попадание ракеты системы "Железный купол" в Маджель-Шамс.

0 Persons
journalistShahram Moumeni Noukandeh

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