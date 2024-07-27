С учетом этих погибших и раненых, с начала израильских атак на сектор Газа до настоящего времени 39 258 палестинцев были убиты и 90 589 других получили ранения.
Количество погибших в Газе достигло 39 258 человек
27 июл. 2024 г., 18:13
Новости ID: 85550543
Тегеран, 27 июля, ИРНА - За последние 24 часа израильский режим совершил четыре преступления в секторе Газа, в результате которых погибли 41 человек и 103 получили ранения.
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