27 июл. 2024 г., 18:13
Новости ID: 85550543
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journalistShahram Moumeni Noukandeh

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Количество погибших в Газе достигло 39 258 человек

27 июл. 2024 г., 18:13
Новости ID: 85550543
Количество погибших в Газе достигло 39 258 человек

Тегеран, 27 июля, ИРНА - За последние 24 часа израильский режим совершил четыре преступления в секторе Газа, в результате которых погибли 41 человек и 103 получили ранения.

С учетом этих погибших и раненых, с начала израильских атак на сектор Газа до настоящего времени 39 258 палестинцев были убиты и 90 589 других получили ранения.

0 Persons
journalistShahram Moumeni Noukandeh

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