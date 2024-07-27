27 июл. 2024 г., 18:03
Новости ID: 85550432
T T
0 Persons
journalistShahram Moumeni Noukandeh

Теги

Официальное начало работы правительства 14-го созыва состоится завтра, 28 июля 2024 г.

27 июл. 2024 г., 18:03
Новости ID: 85550432
Официальное начало работы правительства 14-го созыва состоится завтра, 28 июля 2024 г.

Тегеран, 27 июля, ИРНА - Церемония утверждения полномочий президента Масъуда Пезешкияна, избранного президента, назначенного Лидером революции, состоится завтра в 10 часов утра по местному времени в хосейнии им. имама Хомейни.

Церемония утверждения и выдачи указа президента  14-го созыва Исламской Республики Иран и официальное начало работы избранного президента состоится в воскресенье, 28 июля 2024 г. в присутствии Лидера исламской революции и группы должностных лиц и чиновников страны в хосейнии  им. имама Хомейни, и указ, избранный народом на пост президента, будет утвержден лидером в соответствии с пунктом 9 статьи 110 Конституции.

На этой церемонии министр внутренних дел представит отчет о ходе проведения первого и второго туров президентских выборов четырнадцатого созыва, и после оглашения текста указа об утверждении избранного президента и выступления Масъуда Пезешкияна, Лидер революции выступит с речью.

Более 2500 человек, в том числе государственные и военные чиновники, руководители и преподаватели духовных учебных заведений и университетов, представители различных профессиональных групп, члены семей павших мучеников и иностранные послы, проживающие в Тегеране, примут участие в этой церемонии.

0 Persons
journalistShahram Moumeni Noukandeh

Теги

Похожие новости

Ваш комментарий

You are replying to: .