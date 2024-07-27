Официальное начало работы правительства 14-го созыва состоится завтра, 28 июля 2024 г.

Церемония утверждения и выдачи указа президента 14-го созыва Исламской Республики Иран и официальное начало работы избранного президента состоится в воскресенье, 28 июля 2024 г. в присутствии Лидера исламской революции и группы должностных лиц и чиновников страны в хосейнии им. имама Хомейни, и указ, избранный народом на пост президента, будет утвержден лидером в соответствии с пунктом 9 статьи 110 Конституции.

На этой церемонии министр внутренних дел представит отчет о ходе проведения первого и второго туров президентских выборов четырнадцатого созыва, и после оглашения текста указа об утверждении избранного президента и выступления Масъуда Пезешкияна, Лидер революции выступит с речью.

Более 2500 человек, в том числе государственные и военные чиновники, руководители и преподаватели духовных учебных заведений и университетов, представители различных профессиональных групп, члены семей павших мучеников и иностранные послы, проживающие в Тегеране, примут участие в этой церемонии.