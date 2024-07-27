Самоубийство очередного военнослужащего армии режима Израиля

Веб-сайт "Хадашот Бзман" израильского режима в краткой новости сообщил, что резервист армии этого режима покончил с собой на побережье города Нахария на севере Израиля.

Недавно также израильское радио объявило, что израильский военнослужащий совершил самоубийство после получения приказа о возвращении в сектор Газа для военной службы.

В середине прошлого марта армия израильского режима признала, что военнослужащие этого режима сталкиваются с крупнейшей проблемой психического здоровья, невиданной с 1973 года, и эта проблема началась со времени операции "Штормовая волна" 7 октября 2023 года.

Ранее израильские СМИ также сообщали о самоубийстве одного из военнослужащих этого режима по имени Элиран Мизрахи после его возвращения из сектора Газа из-за тяжелой депрессии.