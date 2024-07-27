Финиковые пальмы; сельскохозяйственный потенциал на "родине иранского солнца"
27 июл. 2024 г., 15:05
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Сараван является одним из ведущих производителей органических и вкусных фиников в стране, финики этого региона по качеству относятся к лучшим в Систане и Белуджистане, здесь работают три фабрики по переработке фиников.
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