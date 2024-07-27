Алексей Громов, глава Института нефтяных и экономических исследований России заявил, что первые американские нефтяные санкции против России привели к тому, что нефтяная промышленность этой страны переориентировалась на реальное импортозамещение.

Первые пакеты санкций США и Евросоюза, введенные против России в июле 2014 года, повлияли на экономические секторы и энергоснабжение, а также на поставку технологий и оборудования для добычи нефти в Арктике, глубоководные месторождения и нефтяные проекты.

Громов добавил: "Основной целью этих санкций было ограничение долгосрочных перспектив развития технологий нефтегазовой отрасли России, поскольку Запад считал, что Москва сильно зависит от зарубежных стран".