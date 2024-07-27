27 июл. 2024 г., 14:26
Новости ID: 85550335
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journalistShahram Moumeni Noukandeh

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Неудача США в нефтяных санкциях против России: Алексей Громов

27 июл. 2024 г., 14:26
Новости ID: 85550335
Неудача США в нефтяных санкциях против России: Алексей Громов

Тегеран, 27 июля, ИРНА - Глава Института нефтяных и экономических исследований России заявил, что американские санкции направили российскую нефтяную промышленность на импортозамещение.

Алексей Громов, глава Института нефтяных и экономических исследований России заявил, что первые американские нефтяные санкции против России привели к тому, что нефтяная промышленность этой страны переориентировалась на реальное импортозамещение.

Первые пакеты санкций США и Евросоюза, введенные против России в июле 2014 года, повлияли на экономические секторы и энергоснабжение, а также на поставку технологий и оборудования для добычи нефти в Арктике, глубоководные месторождения и нефтяные проекты.

Громов добавил: "Основной целью этих санкций было ограничение долгосрочных перспектив развития технологий нефтегазовой отрасли России, поскольку Запад считал, что Москва сильно зависит от зарубежных стран".

0 Persons
journalistShahram Moumeni Noukandeh

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