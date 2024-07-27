Закрытие Исламского центра Гамбурга – посягательство на права сторонников свободы и справедливости

«Закрытие Исламского центра в Германии и связанных с ним учреждений и организаций правительством Германии под надуманными предлогами, после 70 лет деятельности по пропаганде религии, духовности, мира, свободы, безопасности, гуманизма и служения человечеству, вызвало глубокую тревогу у меня, у всех верующих, свободных людей, сторонников истинных прав человека, и сторонников свободы религии и вероисповедания», - говорится в послании.

«Это великое культурное угнетение. Это унижение святынь всех мусульман, посягательство на права всех единобожников, сторонников справедливости, свободы, духовности и прав человека», пояснил аятолла Нури Хамедани.

«Я решительно осуждаю этот антирелигиозный акт, нарушающий права человека, со стороны правительства Германии, - отмечается в послании. - Я ожидаю, что правительство Германии как можно скорее пересмотрит это ошибочное решение, которое играет на руку экстремистам, врагам религии и свободы, и противоречит правовым нормам и даже законам этой страны».

Аятолла Нури Хамедани в заключении призвал религиозные и духовные центры, международные организации и мировые центры по правам человека по всему миру выражая солидарность с угнетенными мусульманами Германии и поддерживая их, противостоять этому антигуманному действию.

24 июля текущего года МВД Германии, выдвинув обвинения в адрес деятельности Исламского центра Гамбурга, закрыло эту организацию и связанные с ней учреждения.