Процессы нейтрализации и снятия санкций должны идти параллельно: Багери

Али Багери, исполняющий обязанности министра иностранных дел Исламской Республики Иран, в интервью заявил: «У нас есть два пути для противодействия санкциям. Первый - нейтрализация санкций, целью которой является снижение зависимости от внешних сторон. Другой путь - снятие санкций через переговоры и договоренности с внешними сторонами. Это означает достижение соглашений, которые соответствуют нашим национальным интересам».

Он отметил: «Инициатива СВПД была многосторонним механизмом, целью которого было снятие санкций. Суть этой инициативы была правильной, и я сомневаюсь, что кто-то возражает против нее».

Багери продолжил: «Основной вопрос заключается в том, смогла ли инициатива СВПД обеспечить наши интересы или нет».

Глава дипломатического ведомства добавил: «Мы должны одновременно следовать по двум путям - нейтрализации и снятия санкций, и использовать накопленный опыт для улучшения ситуации на следующих этапах.

Багери также заявил: «В последнее время, несмотря на перерыв на переговорах, страна продолжила прогресс в различных областях».

Ведущий переговорщик правительства тринадцатого созыва также отметил, что экспорт нефти и получение нефтяных доходов возросли, что показывает наши возможности в реализации обоих направлений».