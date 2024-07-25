Пропалестинские движения, основанные на духе Исламской революции: Лидер

Лидер Исламской революции Аятолла Али Хаменеи выступил с этим заявлением на встрече с членами Тегеранского конгресса шахидов в четверг.

На встрече Аятолла Хаменеи затронул проблему сопротивления в эпоху навязанной Ирану войны.

Он также приветствовал пропалестинские протесты студентов в Соединенных Штатах, назвав их "уникальным явлением в современной истории".

Расширение поддержки Палестины американскими учеными достигло таких масштабов, что американское правительство нарушает все свои требования и лозунги, касающиеся прав человека, а полиция этой страны избивает и задерживает студентов, добавил он.