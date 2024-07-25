Иран раскритиковал заявления США о нарушении прав человека

В четверг в своем посте социальной сети «X» Канани раскритиковал то, что США приняли у себя преступного израильского премьер-министра спустя 9 месяцев геноцида и детоубийства в секторе Газа.

По словам Канани, прием Биньямина Нетаньяху в США раскрывает правду о десятилетиях обманчивых попыток западной цивилизации показать миру невинное и гуманное лицо, которые терпят крах, и жестокое лицо американской политики открыто всему миру.

Высокопоставленный иранский дипломат раскритиковал американских конгрессменов за то, что они приветствовали Нетаньяху, в то время как самые основные права народа Палестины, включая право на жизнь, безопасность, доступ к воде, продовольствию, медикаментам и лечению, нарушаются в секторе Газа и на Западном берегу самым ужасным образом на глазах мир и палестинские дети каждый день подвергаются жестокой расправе со стороны режима мясников в Тель-Авиве.