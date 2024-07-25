Иран и Россия: от сотрудничества законодателей до совместной работы над этикой искусственного интеллекта

Согласно сообщению корреспондента ИРНА в четверг, затем он отправился в Казань, чтобы принять участие в международной конференции "Духовный Шелковый путь".

Аятолла Алиреза Арафи, член Совета стражей, и Константин Косачев, заместитель председателя Совета Федерации России (верхней палаты парламента), подчеркнули необходимость укрепления двустороннего сотрудничества, в том числе участия законодательных органов в развитии отношений между Тегераном и Москвой.

Заместитель председателя Совета Федерации России, в ведение которого входит рассмотрение решений парламента (Государственной думы), принимал аятоллу Арафи в Москве в среду, 24 июля.

Касачев на этой встрече выразил соболезнования в связи с гибелью Раиси, президента Исламской Республики Иран, и поздравил с успешным проведением президентских выборов в Иране, выразив надежду, что отношения между двумя странами будут развиваться и при администрации Масъуда Пазешкияна, избранного президента.

Арафи также подчеркнул важность развития двусторонних, многосторонних и международных связей между Тегераном и Москвой на этой встрече и сказал: «законодательные органы двух стран несут важную ответственность за устранение препятствий для двусторонних взаимодействий, и что, что самое главное, частный сектор в Иране и России могут быть очень эффективными в этом отношении».