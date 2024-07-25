Моя аффилиация: Матвеев Игорь Александрович, кандидат исторических наук, доцент кафедры международного бизнеса Факультета международных экономических отношений Финансового университета при Правительстве Российской Федерации.

**

Нынешний визит министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебы в Китай является свидетельством того, что киевские власти больше не могут позволить себе игнорировать усилия держав НеЗапада по поиску мирного урегулирования украинского кризиса. В особенности после того, как Китай проигнорировал июньскую "мирную конференцию" по Украине в Швейцарии.

В конце мая Москву, а затем Пекин посетил король Бахрейна Хамад бен Иса Аль Халифа, который, возможно, так же обсуждал украинский вопрос с В.В. Путиным и Си Цзиньпином.

А следом за ним уже в первой половине июля Киев, Москву, Пекин и Вашингтон посетил венгерский премьер Виктор Орбан, который, как известно, занимает в западном лагере особую - сдержанную позицию в вопросе оказания военной помощи Украине.

На этом фоне Президент России В.В. Путин в очередной раз 14 июня ясно обозначил российские условия для скорейшего прекращения боевых действий - при соблюдении законных интересов Москвы.

Напомню: речь идет о признании киевскими властями и их западными покровителями новых реалий "на земле", обеспечении гарантированного нейтрального статуса Украины, ее денацификации и демилитаризации и о прекращении действия антироссийских санкций.

Что характерно, принцип неделимой безопасности, который отстаивается в данном ключе Москвой, полностью коррелируется с выдвинутой Китаем Глобальной инициативой по вопросам безопасности.

С другой стороны, обозначенная киевским представителем готовность к переговорам с Россией (вразрез с отказом до этого президента Украины Зеленского от любого диалога с В.В. Путиным) говорит о том, что в Киеве наконец осознали: обстановка на фронтах боевых действий уже давно складывается не в пользу Украины. И дальнейшее промедление может еще больше ослабить переговорные позиции киевских властей.

Дипломатический трафик в Пекин в поиске мира на Украине - еще одно доказательство растущего влияния Китая и других государств НеЗапада в условиях исторически неизбежного перехода от однополярного и многополярному миру.