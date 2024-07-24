ХАМАС призвал международное сообщество принять практические меры, чтобы остановить агрессию Израиля

ХАМАС подчеркнул, что продолжение разрушительных и организованных операций сионистского режима в жилых кварталах на востоке Хан-Юниса является продолжением преступления геноцида и этнической чистки, сообщает телеканал Al-Mayadeen.

"Мы просим международное сообщество и Организацию Объединенных Наций не только осудить эти преступления, но и принять практические меры, чтобы остановить эту агрессию и привлечь к ответственности военных преступников сионистского режима", говорится в заявлении ХАМАС.

Ранее, министерство здравоохранения Палестины заявило, что сионистский режим за последние 24 часа совершил три убийства в секторе Газа, в результате которых 55 человек погибли и 110 получили ранения.

Таким образом, число жертв в Секторе Газа с 7 октября увеличилось до 39 145 человек, а ранения получили 90 257.