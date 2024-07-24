Посла Германии вызвали в МИД Ирана

В связи с действиями немецкой полиции по закрытию ряда исламских центров посол Германии Ханс-Удо Мотсель в среду был вызван в МИД генеральным директором по делам Западной Европы.

На этой встрече представитель МИД осудил враждебные действия Германии против основных принципов прав человека и передал ему решительный протест Ирана.

Генеральный директор МИД по Западной Европе отметил ценные и памятные заслуги исламских центров, в том числе Гамбургского исламского центра, в разъяснении религиозного учения ислама, продвижении принципа диалога и религиозной толерантности, борьбе с экстремизмом.

«К сожалению, то, что произошло сегодня в Германии, является ярким примером антиисламизма и сопротивления учениям авраамических религий, что, с другой стороны, конечно, означает диктатуру и целенаправленную пропаганду насилия», пояснил он.

«Некоторые движения, поддерживающие заклейменных террористов и сторонников насилия и экстремизма, пытаются разжечь религиозную напряженность посредством необоснованных обвинений», сказал он.

В этой связи посол Германии заявил, что немедленно сообщит о ситуации соответствующим властям Германии.