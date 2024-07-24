24 июл. 2024 г., 15:01
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Новости ID: 85548025
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Хезболла нанесла удары по новым городам Израиля

24 июл. 2024 г., 15:01
Новости ID: 85548025
Хезболла нанесла удары по новым городам Израиля

Тегеран, 24 июля. ИРНА — Израильские СМИ сообщили, что угроза генерального секретаря ливанской «Хезболлы» Хасана Насраллы о нападении на новые сионистские поселения была реализована.

В ходе ряда операций Ливанское движение Хезболла впервые нанесло удары по новым сионистским поселениям на севере оккупированной Палестины.

После этих нападений «Хезболла» расширила свою операцию, и, как и обещал Хасан Насралла, новые поселения оказались в огневом кругу ливанского исламского сопротивления.

Израильский телеканал Кан сионистского режима опубликовал слова министра образования этого режима Йоава Киша, обращенные к главам советов поселений на севере Палестины, который ранее сказал, что "к сожалению, новый учебный год не начнется в эвакуированных поселениях на границах Ливана".

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