Хезболла нанесла удары по новым городам Израиля

В ходе ряда операций Ливанское движение Хезболла впервые нанесло удары по новым сионистским поселениям на севере оккупированной Палестины.

После этих нападений «Хезболла» расширила свою операцию, и, как и обещал Хасан Насралла, новые поселения оказались в огневом кругу ливанского исламского сопротивления.

Израильский телеканал Кан сионистского режима опубликовал слова министра образования этого режима Йоава Киша, обращенные к главам советов поселений на севере Палестины, который ранее сказал, что "к сожалению, новый учебный год не начнется в эвакуированных поселениях на границах Ливана".