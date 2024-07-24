Иран в текущем году запустит на орбиту Земли 8 спутников

Об этом заявил глава Космического агентства Ирана Хасан Саларие в среду на пресс-конференции.

По его словам, агентство планирует запустить на орбиту спутники «Каусар», «Зафар-2» и «Толу-3» иностранными ракета-носителями, а также некоторые отечественные спутники с отечественными ракета-носителями. "Всего на этот год запланировано запуск от 6 до 8 спутников", уточнил он.

"Согласно плану, будут завершены проекты по производству научно-исследовательских спутников 4, 5 и 6, строительство и начало испытаний подсистемы спутника Парс-2, строительство инженерного образца спутника Нахид-3, завершение проектирования и начало строительства инженерного образца спутника Парс-3, завершение проектирования и строительства инженерного образца 20-метровой полезной нагрузки Sar и Строительство 50-метрового инженерного образца полезной нагрузки является частью этих программ", добавил глава агентства.