24 июл. 2024 г., 14:36
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Новости ID: 85547988
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Иран в текущем году запустит на орбиту Земли 8 спутников

24 июл. 2024 г., 14:36
Новости ID: 85547988
Иран в текущем году запустит на орбиту Земли 8 спутников

Тегеран, 24 июля. ИРНА — Иранское космическое агентство планирует в текущем иранском календарном году (начался 20 марта 2024 года) запустить на орбиту Земли 6- 8 спутников.

Об этом заявил глава Космического агентства Ирана Хасан Саларие в среду на пресс-конференции.

По его словам, агентство планирует запустить на орбиту спутники «Каусар», «Зафар-2» и «Толу-3» иностранными ракета-носителями, а также некоторые отечественные спутники с отечественными ракета-носителями. "Всего на этот год запланировано запуск от 6 до 8 спутников", уточнил он.

"Согласно плану, будут завершены проекты по производству научно-исследовательских спутников 4, 5 и 6, строительство и начало испытаний подсистемы спутника Парс-2, строительство инженерного образца спутника Нахид-3, завершение проектирования и начало строительства инженерного образца спутника Парс-3, завершение проектирования и строительства инженерного образца 20-метровой полезной нагрузки Sar и Строительство 50-метрового инженерного образца полезной нагрузки является частью этих программ", добавил глава агентства.

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