24 июл. 2024 г., 11:33
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Встреча Нетаньяху с семьями сионистских пленных в США завершилась напряженностью

24 июл. 2024 г., 11:33
??????? ID: 85547668
Встреча Нетаньяху с семьями сионистских пленных в США завершилась напряженностью

Тегеран, 24 июля, ИРНА – Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху, находящийся с визитом в США, во вторник встретился с рядом семей израильских и американских пленных, однако встреча завершилась протестом этих семей и скандалом.

Как сообщил израильский телеканал «Кан», встреча Нетаньяху с семьями сионистских заложников длилась около часа и пятнадцати минут и была очень напряженной.

По данным телеканала, Нетаньяху заявил, что необходимо оказывать военное давление на ХАМАС и не соглашаться ни на какие условия, которые выдвигает эта группировка.

Нетаньяху произносил такие слова, когда семьи сионистских пленных прервали заявление премьер-министра и резко выступили против него.

Семьи израильских и американских пленных предупредили Нетаньяху, что он должен принять соглашение об обмене заложниками.

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