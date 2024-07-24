Встреча Нетаньяху с семьями сионистских пленных в США завершилась напряженностью

Как сообщил израильский телеканал «Кан», встреча Нетаньяху с семьями сионистских заложников длилась около часа и пятнадцати минут и была очень напряженной.

По данным телеканала, Нетаньяху заявил, что необходимо оказывать военное давление на ХАМАС и не соглашаться ни на какие условия, которые выдвигает эта группировка.

Нетаньяху произносил такие слова, когда семьи сионистских пленных прервали заявление премьер-министра и резко выступили против него.

Семьи израильских и американских пленных предупредили Нетаньяху, что он должен принять соглашение об обмене заложниками.