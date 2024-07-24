МИД РФ: Никто не сможет вбить клин в отношения России и Ирана

«Иран как суверенное государство вправе самостоятельно выстраивать свою внешнюю политику», - отметил Руденко в интервью ТАСС, опубликованном ранним утром в среду.

«Мы, в свою очередь, исходим из того, что российско-иранские отношения зиждутся на прочном фундаменте дружбы и добрососедства и не подвержены конъюнктуре или влиянию извне, вопреки потугам недругов всеми нечистоплотными способами вбить клин между двумя странами», - добавил замминистра.

Руденко заявил, что высокопоставленные чиновники Ирана, включая делегацию, которая недавно встретилась с президентом Владимиром Путиным, заверили его в готовности к укреплению всего комплекса разноплановых связей и реализации взаимовыгодных проектов предыдущего правительства в русле стратегического курса, определяемого верховным руководителем Ирана.

Ранее чиновник сообщил в интервью ТАСС, что Россия и Иран завершили подготовку договора о всеобъемлющем стратегическом партнерстве, и этот документ будет подписан в ближайшее время.