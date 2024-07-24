24 июл. 2024 г., 09:54
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Новости ID: 85547467
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МИД РФ: Никто не сможет вбить клин в отношения России и Ирана

24 июл. 2024 г., 09:54
Новости ID: 85547467
МИД РФ: Никто не сможет вбить клин в отношения России и Ирана

Тегеран, 24 июля, ИРНА – Замглавы МИД РФ Андрей Руденко, подчеркнув прочный фундамент дружбы между Ираном и Россией, заявил, что никто не сможет вбить клин между двумя странами.

«Иран как суверенное государство вправе самостоятельно выстраивать свою внешнюю политику», - отметил Руденко в интервью ТАСС, опубликованном ранним утром в среду.

«Мы, в свою очередь, исходим из того, что российско-иранские отношения зиждутся на прочном фундаменте дружбы и добрососедства и не подвержены конъюнктуре или влиянию извне, вопреки потугам недругов всеми нечистоплотными способами вбить клин между двумя странами», - добавил замминистра.

Руденко заявил, что высокопоставленные чиновники Ирана, включая делегацию, которая недавно встретилась с президентом Владимиром Путиным, заверили его в готовности к укреплению всего комплекса разноплановых связей и реализации взаимовыгодных проектов предыдущего правительства в русле стратегического курса, определяемого верховным руководителем Ирана.

Ранее чиновник сообщил в интервью ТАСС, что Россия и Иран завершили подготовку договора о всеобъемлющем стратегическом партнерстве, и этот документ будет подписан в ближайшее время.

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