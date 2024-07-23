В настоящее время 60 стран заявили о своем участии в церемонии инаугурации Президента

Моджтаба Юсефи в интервью ИРНА, упомянув о проведении церемонии инаугурации президента в парламенте, заявил: «делегации этих 60 стран представлены на разных уровнях, среди которых видны четыре президента, 12 председателей парламентов и семь премьер-министров».

Член председательства парламента подчеркнул: «кроме того, три должностных лица на уровне вице-президента, два должностных лица на уровне вице-премьера и 14 министров иностранных дел примут участие в церемонии инаугурации, а другие гости будут на других уровнях».

По сообщению ИРНА, церемония одобрения президента Верховным лидером состоится 28 июля с участием чиновников и государственных и военных руководителей в Хосейнии им. имама Хомейни.

Церемония инаугурации состоится во вторник, 30 июля, в 16:00 по местному времени с участием государственных должностных лиц и иностранных гостей в открытом зале парламента.

На церемонии инаугурации избранный президент согласно статье 121 Конституции принесет присягу, пообещав использовать все свои способности и квалификацию для выполнения обязанностей, которые он принял на себя, и в конце подпишет текст присяги.