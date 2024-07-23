23 июл. 2024 г., 19:40
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journalistShahram Moumeni Noukandeh

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Тройная золотая победа иранских молодежных борцов вольного стиля на чемпионате Азии

23 июл. 2024 г., 19:40
??????? ID: 85547098
Тройная золотая победа иранских молодежных борцов вольного стиля на чемпионате Азии

Тегеран, 23 июля, ИРНА - Соревнования в первых пяти весовых категориях вольной борьбы на чемпионате Азии завершились завоеванием иранскими спортсменами трех золотых, одной серебряной и одной бронзовой медалей.

Соревнования в первых пяти весовых категориях вольной борьбы среди молодежи Азии прошли сегодня во вторник в городе Сиарача, Таиланд.

В этих поединках Али Хормадал в весовой категории 65 кг, Али Карампур в весовой категории 70 кг и Абульфазл Бабалу в весовой категории 97 кг завоевали золотые медали, а Маджид Багери стал серебряным призером. Али Момени также завоевал бронзовую медаль.

Представители Ирана, завоевав три золотые, одну серебряную и одну бронзовую медали в первых пяти весовых категориях, набрали 110 командных очков и сделали большой шаг к чемпионству континента.

0 Persons
journalistShahram Moumeni Noukandeh

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