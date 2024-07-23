Тройная золотая победа иранских молодежных борцов вольного стиля на чемпионате Азии

Соревнования в первых пяти весовых категориях вольной борьбы среди молодежи Азии прошли сегодня во вторник в городе Сиарача, Таиланд.

В этих поединках Али Хормадал в весовой категории 65 кг, Али Карампур в весовой категории 70 кг и Абульфазл Бабалу в весовой категории 97 кг завоевали золотые медали, а Маджид Багери стал серебряным призером. Али Момени также завоевал бронзовую медаль.

Представители Ирана, завоевав три золотые, одну серебряную и одну бронзовую медали в первых пяти весовых категориях, набрали 110 командных очков и сделали большой шаг к чемпионству континента.