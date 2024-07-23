23 июл. 2024 г., 18:49
Новости ID: 85547062
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journalistShahram Moumeni Noukandeh

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Формируется Российско-Иранский комитет по науке и технологиям

23 июл. 2024 г., 18:49
Новости ID: 85547062
Формируется Российско-Иранский комитет по науке и технологиям

Тегеран, 23 июля, ИРНА - Заместитель министра и и.о. министра науки и высшего образования России Айрат Гатиятов заявил, что в результате достигнутого соглашения с иранской стороной в рамках постоянной совместной Комиссии по сотрудничеству между двумя странами будет сформирован соответствующий подкомитет по научно-технологическому сотрудничеству.

Эти слова Айрат Гатиятов произнес во вторник на встрече с аятоллой Алирезой Арафи, руководителем научных религиозных центров Ирана, который приехал в Россию по приглашению муфтия Равиля Гайнутдина, председателя Духовного управления мусульман России, для участия в международной конференции "Духовный Шелковый путь".

На этой встрече, в которой также принял участие посол Ирана в Москве Казем Джалали, и.о. министра науки и высшего образования России также сообщил, что в настоящее время ведется согласование состава членов совместного российско-иранского Комитета по науке и технологиям для проведения его первого заседания, которое будет проходить в России.

0 Persons
journalistShahram Moumeni Noukandeh

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