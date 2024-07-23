"Исламский джихад" отреагировал на сообщения о содержании заявления встречи палестинских групп в Китае

Исса Аль-Атайя, член политического совета движения "Исламский джихад" Палестины, сказал: "То, что просочилось в СМИ о содержании итогового заявления палестинских переговоров в Китае, неверно".

Ранее некоторые СМИ сообщали, что в итоговом заявлении встречи подтверждается приверженность созданию независимого палестинского государства со столицей в Иерусалиме "в соответствии с резолюциями ООН 181 и 2334".

В ответ на эти сообщения Аль-Атайя заявил: "Движение "Исламский джихад" выступает против любой формулы, явно или косвенно признающей Израиль, и против включения формулировок, признающих законность оккупационного режима, в соответствии с резолюциями ООН. Мы всегда призывали Организацию освобождения Палестины (ООП) отказаться от признания Израиля".

Член политсовета движения "Исламский джихад" Палестины заявил, что "Исламский джихад" требует создания чрезвычайного комитета или временного правительства для управления сражением против геноцида и планов по уничтожению палестинской национальной идеи".

Эти заявления Аль-Атайи прозвучали на фоне сообщений министра иностранных дел Китая Ван И о том, что 14 палестинских группировок достигли соглашения о создании "временного правительства национального примирения" в секторе Газа после войны.