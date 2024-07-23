23 июл. 2024 г., 14:52
Новости ID: 85546853
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journalistShahram Moumeni Noukandeh

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Латвия отправила первую военную партию на Украину

23 июл. 2024 г., 14:52
Новости ID: 85546853
Латвия отправила первую военную партию на Украину

Тегеран, 23 июля, ИРНА - Министерство обороны Латвии сообщило, что отправило на Украину первую военную партию, которая включала более 500 дронов.

Министр обороны Латвии Андрис Спрудс написал в своем аккаунте в социальной сети X (бывший Twitter), что его страна отправила первую военную партию, состоящую из более чем 500 дронов, в направлении Украины.

Ранее в апреле премьер-министр Латвии Кришьянис Кариньш заявлял, что страна планирует в ближайшее время отправить на Украину свою первую партию дронов стоимостью один миллион евро.

Российские официальные лица неоднократно предупреждали, что военная помощь и отправка оружия Киеву только усиливают огонь конфликта и не могут повлиять на окончательный ход войны на Украине.

Ранее российские эксперты предупреждали, что после завершения этих столкновений украинские операторы дронов, приобретя опыт в ходе этой военной операции, могут стать серьезной угрозой для глобальной безопасности и присоединиться к террористическим группам и преступным элементам.

0 Persons
journalistShahram Moumeni Noukandeh

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